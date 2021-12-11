Уровень заболеваемости в Псковской области остаётся выше среднероссийского
В Псковской области уровень заболеваемости остаётся выше среднероссийского. Об этом сообщил в своём еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По словам губернатора, эпидситуация в регионе продолжает постепенно улучшаться.
«Тем не менее коренного перелома в сторону улучшения пока не произошло и вряд ли произойдёт. Но в наших силах сделать так, чтобы кривая заболеваемости постепенно снижалась», – отметил Михаил Ведерников.
Глава региона добавил, что загрузка реанимационного коечного фонда стабильно высокая. На стационарном и амбулаторном лечении находится более 4,5 тысячи человек.
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