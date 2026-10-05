Эксперт Банка России объяснил, что делать при сообщениях от «сотрудников ведомств»

15:32, 05 октября 2026, ПАИ

При получении сообщений от имени якобы сотрудников ведомств не следует отвечать на них и перезванивать по указанному номеру, заявил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 октября.

«Настоящие сотрудники государственных служб и правоохранительных органов не используют мессенджеры, социальные сети или СМС-сообщения для решения каких-либо вопросов», – подчеркнул он.

При возникновении сомнений эксперт рекомендовал самостоятельно позвонить в государственную организацию по номеру телефона, указанному на официальном сайте ведомства, либо обратиться в офис МФЦ.