Псковский музей-заповедник проводит онлайн-экскурсии для детей

14:02, 11 декабря 2021, ПАИ

Познакомиться с русским бытом и псковской архитектурой, услышать народные сказки на псковском диалекте и окунуться в прошлое можно через платформу Zoom. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Сотрудники образовательного центра Псковского музея-заповедника разработали уникальные интерактивные программы, чтобы онлайн познакомить детей с историей и культурой региона.

Занятия проводятся со школами-интернатами через платформу Zoom – уже состоялись онлайн-встречи с детьми Пушкиногорской санаторной школы-интерната, впереди – занятия с ребятами из Опочецкого, Красногородского и Печорского районов. Сотрудники образовательного центра не только проводят виртуальные экскурсии, поют, рассказывают и показывают всё по видеосвязи, но и готовят интересные задания и мастер-классы.

Разработка программы стала возможна благодаря инициативности и увлечённости сотрудников сектора инклюзивных и специальных программ при музейном образовательном центре: заведующей и рассказчицы Жанны Аракчеевой, а также научного сотрудника Евгении Кривенко – она является хранительницей народных традиций, поёт и рассказывает сказки на диалекте, разрабатывает эти программы. Сотрудники из других отделов помогают с трансляцией и проведением экскурсий.

Сотрудники проводили экскурсии для московских школьников. Кроме того, образовательному центру поступают предложения разработать программы экскурсий для других регионов.

«Не сомневаюсь, что экскурсии образовательного центра найдут самый тёплый отклик в сердцах зрителей всех возрастов. Это действительно очень необычно и интересно», - отметил Михаил Ведерников, поблагодарив сотрудников за работу, увлечённость и самоотдачу.