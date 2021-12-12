До -4 градусов похолодает в Псковской области ночью 13 декабря

17:23, 12 декабря 2021, ПАИ

13 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -4 до +1 градуса. Ночью и днём возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах – налипание мокрого снега. На дорогах будет гололедица.

Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.