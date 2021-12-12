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Общество

Эрмитаж открыл экспозицию модной фотографии XX-XXI веков

Фото: Александра Подервянская/ТАСС

Государственный Эрмитаж открыл в Главном штабе экспозицию об истории модной фотографии, в которой представлены работы почти двух десятков культовых авторов, в числе которых Ирвин Пенн, Хельмут Ньютон, Херб Ритц, пишет ТАСС.

Фотографии для выставки предоставлены Фондом Still Art, который управляет на сегодняшний день самым масштабным в России собранием западной модной фотографии XX–XXI веков.

Отмечается, что выставка представлена в виде некой космической станции, которая готова к взлёту. Её собрали из специального пластика, изготовленного намеренно для этого зала. Куратор выставки, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков сообщил, что благодаря такой задумке все работы, образуя полукруг, видны.

Среди персонажей в объективе – супермодели Наталья Водянова, Кейт Мосс, Клаудия Шиффер, модельеры Коко Шанель, Жан-Поль Готье и Карл Лагерфельд и многие другие знаменитые представители мира моды.

Самая ранняя из представленных работ – классический авторский отпечаток 1939 года «Корсет Mainbocher» Хорста П. Хорста, который считается ярким символом Европы между двумя мировыми войнами и своего рода точкой отсчёта истории модной индустрии.

Выставка «Красота и стиль. История модной фотографии из собрания Фонда Still Art» подготовлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21». Её открытие стало частью программы Дней Эрмитажа, ежегодно проводимых в честь покровительницы музея святой Екатерины. Экспозиция будет доступна до 13 марта 2022 года.

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Эрмитаж открыл экспозицию модной фотографии XX-XXI веков

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