Количество занятых в фитнес-отрасли в России сократилось почти в 1,5 раза с начала пандемии коронавируса

19:04, 12 декабря 2021, ПАИ

Количество занятых в фитнес-отрасли в России сократилось почти в 1,5 раза с начала пандемии коронавируса – с 768 тыс. до 518,4 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Она отметила, что фитнес-отрасль в течение 2020-2021 годов потеряла около 40 % игроков. При этом оборот рынка за прошлый год уменьшился со 167 млрд рублей в начале 2020 года до 125,25 млрд рублей к настоящему времени.

По мнению Силиной, такой спад связан с введением ограничительных мер в регионах. С начала текущего года этот показатель упал на 65 %. К тому же увеличились обращения клиентов за возвратом денежных средств – их доля составила от 15 до 35 %. До пандемии доля таких обращений в среднем на один фитнес-клуб не превышала 3-4 %.

Ухудшает положение отрасли то, что в этом году многим физкультурно-оздоровительным учреждениям не удалось договориться с арендодателями о снижении арендных ставок.