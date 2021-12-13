Взрыв прогремел в Серпуховском женском монастыре

09:55, 13 декабря 2021, ПАИ

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье, два человека пострадали, в том числе подросток. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сегодня около 08:00 мск в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали, в том числе пятнадцатилетний подросток», - сказал собеседник агентства.

На территорию монастыря с самодельным взрывным устройством прошел мужчина, в настоящее время он задержан правоохранительными органами. В результате взрыва повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии.

Прокурор Московской области выехал в монастырь. «В результате нападения мужчины на Серпуховский женский монастырь пострадал подросток. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин», - сообщает областная прокуратура в своем Telegram-канале.