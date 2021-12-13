Александр Котов поднялся на семь строчек в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ

15:08, 13 декабря 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поднялся на семь строчек в ноябрьском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации и занял 21-е место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», являющейся составителем рейтинга.

Лидером в ноябре стал председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, на втором месте – председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, на третьем месте – председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 70 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.