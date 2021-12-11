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Экономика

В Псковской области подорожали бензин и дизельное топливо

В ноябре 2021 года в Псковской области подорожали бензин и дизельное топливо, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

Наиболее быстрыми темпами росли цены на дизельное топливо. По сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 14,7%, с ноябрем 2020 года – на 15,1%. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован рост цен на на 5,6%.

Бензин автомобильный марки АИ-92 в ноябре увеличился в цене на 1,42%, АИ-95 — на 1,3%, АИ-98 — на 1,44% по сравнению с октябрём 2021 года. Больше всего подорожал бензин АИ-98 - к ноябрю и декабрю 2020 года стоимость выросла на 8,5%.

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