Псковичи направили главе города предложения по формированию бюджета

17:32, 13 декабря 2021, ПАИ

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Жители Пскова направили главе города Елене Полонской свои предложения по формированию бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Предложения жителей города, полученные через социальные сети, Елена Полонская обрабатывает совместно с сотрудниками аппарата Псковской городской Думы. Глава города поблагодарила псковичей за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к родному городу. «Самыми активными оказались пользователи социальной сети «ВКонтакте». Только за минувшие выходные в мой адрес поступило более 400 обращений, и они продолжают поступать. Не все они содержат предложения по бюджету, в части обращений говорится о проблемах, которые нужно решать в ручном режиме, и за каждым из них мы закрепили ответственное лицо из числа сотрудников аппарата городской Думы», - рассказала Елена Полонская.

Она заметила, что три года назад среди предложений по формированию бюджета города лидировали обращения по ремонту дворов. В 2021 году на первом месте - вопросы замены детских игровых площадок и установки новых игровых комплексов как на частных дворовых территориях, где такие работы возможно провести в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», так и на территориях, которые обслуживает муниципальное образование. На втором месте - вопросы по ремонту дворов, причем больше всего таких обращений поступило от жителей Запсковья и микрорайона Любятово.

Большое количество обращений связано с качеством отопления в зимний период в многоквартирных домах. «Для меня как для руководителя муниципалитета такие жалобы свидетельствуют о том, что управляющие компании некачественно подготовились к отопительному сезону. Предприятие «Псковские тепловые сети» подает во все многоквартирные дома теплоноситель одинаковой температуры, и появление таких точечных жалоб - сигнал о недоработках со стороны управляющих организаций», - подчеркнула глава Пскова.

Кроме того, в адрес главы города поступило немало обращений, связанных с необходимостью капитального ремонта здания Дома детского творчества. «Я могу только поддержать псковичей в этом вопросе. Действительно, Дом детского творчества, где на сегодня сконцентрировано большое количество детских коллективов, требует как капремонта, так и замены оборудования, на котором занимаются наши дети», - отметила Елена Полонская.