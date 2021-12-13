Только 9% жителей Пскова смогут прожить больше полугода на сбережениях

09:52, 14 декабря 2021, ПАИ

Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 9% жителей Пскова. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob.

В период пандемии стало больше псковичей, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений. Так или иначе контролируют свои доходы и расходы 58% жителей Пскова: 48% ведут примерный учет личных финансов, а 10% — строгий. Без финансового учета обходятся 42% опрошенных.

Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы: среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их в общей сложности 61%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. руб. в месяц, — 77%. Примерный учет финансов больше характерен для женщин (59%), а строгий — для мужчин (21%).

Свои будущие доходы и расходы обычно планируют 2 из 3 респондентов: на срок менее полугода — 36%, на полгода-год — 19%, на более длительный период — 11%. Каждый третий (34%) не строит никаких финансовых планов. Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин (41% против 34% среди мужчин), а мужчины же чаще предпочитают планировать на год и более (15 и 10% соответственно). Больше всего сторонников долгосрочного планирования — среди жителей Пскова с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (23%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (36%).

У 44% респондентов в Пскове полностью отсутствуют какие-либо сбережения. В случае потери дохода 14% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 23% — от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 10%, от полугода до года — 7%. Еще у 2% опрошенных накоплений хватило бы на год и более. Нет сбережений чаще всего у опрошенных с доходами менее 50 тыс. руб. (55%). В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные старше 45 лет (21%).

Время проведения исследования: с 9 ноября по 9 декабря 2021 года.