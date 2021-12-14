Массаж в подарок могут получить псковичи в Центре доктора Бубновского

10:13, 14 декабря 2021, ПАИ

С 6 по 30 декабря в Центре доктора Бубновского в Пскове при покупке курса массажей один можно получить в подарок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Акция распространяется только на новых клиентов центра.

«Подарите - здоровье и свою любовь. Это лучший подарок», - считают в Центре доктора Бубновского.

Информация по телефону: 797-003.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.