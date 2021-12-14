Массаж в подарок могут получить псковичи в Центре доктора Бубновского
С 6 по 30 декабря в Центре доктора Бубновского в Пскове при покупке курса массажей один можно получить в подарок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.
Акция распространяется только на новых клиентов центра.
«Подарите - здоровье и свою любовь. Это лучший подарок», - считают в Центре доктора Бубновского.
Информация по телефону: 797-003.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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