Великолучан просят не парковать автомобили по маршруту следования новогодней ёлки

14:27, 14 декабря 2021, ПАИ

15 декабря в Великих Луках будет производиться транспортировка новогодней ели. Главную городскую ёлку провезут по Октябрьскому проспекту, проспекту Ленина, улице Некрасова к площади Ленина. Перевозка будет осуществляться с 9:00 до 19:00, сообщает сайт luki.ru.



В связи с этим великолучан просят воздержаться от парковки автомобилей по этому маршруту и предусмотреть пути объезда перечисленных улиц.