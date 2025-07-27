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Общество

Псковская область передала Херсонской образцы документов для контроля закупок

Министерство конкурентной политики Псковской области передало в рамках обмена опытом между регионом и Херсонской областями по регламентации закупочной деятельности в министерство экономического развития Херсонской области образцы нормативных правовых и иных документов, определяющих порядок ведомственного контроля в сфере закупок. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Фото: Telegram-канал «Шефская помощь | Херсонская область»

Стороны договорились о сотрудничестве и регулярном взаимодействии по вопросам, связанным с организацией и осуществлением закупочной деятельности, в мае текущего года. Тогда же был намечен план дальнейшей работы до конца года.

Министерство конкурентной политики Псковской области и министерство экономического развития Херсонской области наделены полномочиями по регулированию контрактной системы в соответствующих субъектах Российской Федерации.

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