Грозы обрушатся на Псковскую область в ближайшее время
Грозы пройдут на территории Псковской области сегодня, 27 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
По сообщению синоптиков, в ближайшие два часа местами по региону, преимущественно по южным районам, ожидаются грозы.
Напомним, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.
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