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Общество

Грозы обрушатся на Псковскую область в ближайшее время

Грозы пройдут на территории Псковской области сегодня, 27 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

По сообщению синоптиков, в ближайшие два часа местами по региону, преимущественно по южным районам, ожидаются грозы.

Напомним, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.

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