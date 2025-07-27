Грозы обрушатся на Псковскую область в ближайшее время

12:41, 27 июля 2025, ПАИ

Грозы пройдут на территории Псковской области сегодня, 27 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

По сообщению синоптиков, в ближайшие два часа местами по региону, преимущественно по южным районам, ожидаются грозы.

Напомним, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.