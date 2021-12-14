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Общество

Организацию освещения муниципальных дорог частично передадут в дорожный фонд Псковской области

Организацию освещения муниципальных дорог частично передадут в дорожный фонд Псковской области. Об этом на заседании Совета муниципальных образований Псковской области сообщил и. о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева отметила, что через населенные пункты поселений проходят региональные дороги, которые освещаются за счет средств муниципальных образований. В ряде муниципалитетов при завершении капитального ремонта региональных дорог объекты освещения принимаются в собственность области. На региональных дорогах, на которых капитальный ремонт не производится, освещение организуют муниципальные образования. При этом данные расходы в расчет нормативов не включаются. 

По словам Станислава Стармолотова, комитет уже проработал направление решения данных вопросов и продумал соответсвующую стратегию. По его словам, до 2030 года работа будет проводиться в рамках дорожной карты, составленной на основании обращений граждан. Кроме того, будет решаться вопрос о поэтапной передаче решения вопросов освещения дорог в дорожный фонд Псковской области.

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