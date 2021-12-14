Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ПсковГУ с юбилейной датой со дня образования

19:53, 14 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Псковский государственный университет с 10-летием со дня образования. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Вуз создавался усилиями лучших специалистов. У него богатое наследие, которое за последние годы удалось развить и реализовать. За короткий срок университет стал сильным, конкурентным и востребованным. Сегодня ПсковГУ входит в 200 лучших университетов страны. Вуз уверенно развивается, об этом говорит постоянно растущий список его достижений.

Все планы университета воплотятся в жизнь, потому что у него есть сильная профессиональная команда педагогов, а также активные студенты, которые поддерживают все начинания университета.

В этот день хочу сказать искренние слова благодарности всем, кто стоял у истоков создания университета, кто сохранил и передал традиции пяти учебных заведений, сформировавших ПсковГУ. Обсобая признательность преподавателям: уровень вашей работы подтверждают ваши студенты.

В день рождения университета хочу пожелать всем студентам и выпускникам успехов и новых творческих достижений, смелых проектов и новых открытий», – сказал Михаил Ведерников.