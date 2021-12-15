Туристический кешбэк помогает развить туризм в Псковской области – Лариса Семашко

17:20, 15 декабря 2021, ПАИ

Директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко рассказала, как программа туристического кешбэка помогает развитию туризма в регионе и позволяет лучше узнать свою страну.

Она сообщила Псковскому агентству информации, что программа мотивирует путешественников и открывает новые возможности. «Туристы, приходя в наш центр, часто отмечают, что до ситуации с коронавирусом вряд ли предпочли бы отдыху в жарких странах поездку на Северо-Запад. Однако, имея такую поддержку от государства в виде кешбэка и узнав о том, какая на самом деле интересная, самобытная и разнообразная наша страна, путешествующие обещают вернуться в Псковскую область снова и привезти своих родных и друзей», - поделилась Лариса Семашко.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с 18 января 2022 года снова начнёт действовать программа туристического кешбэка. Отправиться в путешествие по России можно до 30 апреля включительно, в круиз – с начала навигации до 1 июня. По программе государство вернёт до 20% от стоимости поездки, но не больше 20 тысяч рублей. Важное условие – оплату нужно выполнить картой «Мир» до 12 апреля. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.

Напомним, что с начала 2021 года Псковскую область посетили больше 250 тысяч туристов, а в учреждениях культуры побывали более 900 тысяч человек.