Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Пскове
В Пскове пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
15 декабря в 19:36 на улице Алтаева в пятиэтажном жилом доме на 1 этаже огнём повреждена электрощитовая. Предположительной причиной стало короткое замыкание в электрощитовой. Для ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники, 9 человек.
В 06:08 в этот же день в Пскове на улице Стахановская загорелась строительная бытовка. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.
В 11:34 в СНТ «Радуга» Псковского района загорелся садовый дом. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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