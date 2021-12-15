Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Пскове

09:13, 16 декабря 2021, ПАИ

В Пскове пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

15 декабря в 19:36 на улице Алтаева в пятиэтажном жилом доме на 1 этаже огнём повреждена электрощитовая. Предположительной причиной стало короткое замыкание в электрощитовой. Для ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники, 9 человек.

В 06:08 в этот же день в Пскове на улице Стахановская загорелась строительная бытовка. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В 11:34 в СНТ «Радуга» Псковского района загорелся садовый дом. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.