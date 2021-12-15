Четверо детей погибли после падения с надувного батута в Австралии

09:46, 16 декабря 2021, ПАИ

16 декабря в Тасмании (Австралия) четверо детей погибли в результате падения с надувного батута, сообщает ТАСС.

Во время традиционного пикника, завершающего учебный год в школе Девонпорта (штат Тасмания), надувной батут подняло ветром в воздух на высоту около 10 м. Находившиеся на нём несколько учеников упали.

По словам комиссара полиции штата Тасмания Даррен Хайн, ученики шестого класса - два мальчика и две девочки - умерли в результате несчастного случая. «Еще пятеро детей остаются в больнице, четверо из них в критическом состоянии», - отметил он.