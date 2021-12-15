Более 2,5 млн рублей отдали жители Псковской области мошенникам

10:06, 16 декабря 2021, ПАИ

Более 2,5 млн рублей лишились несколько жителей Псковской области после общения с мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Жертвами мошенников стали пятеро жителей Пскова, Великих Лук, Острова и Струг Красных. Некоторые злоумышленники под видом сотрудников банков предлагали доверчивым собеседникам обезопасить их сбережения. Другие обманули пользователей Сети при осуществлении операций купли-продажи товаров. А кто-то предложил «многообещающий» способ инвестирования денег.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.