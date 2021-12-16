Начальник управления Росгвардии по Псковской области похвалил подразделения ведомства в Невеле и Великих Луках

11:05, 16 декабря 2021, ПАИ

В рамках осуществления контроля состояния служебной деятельности подчинённых подразделений начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов проинспектировал подразделения лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны, дислоцированные в Великих Луках и Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Игорь Иванов проверил материально-техническое оснащение, соблюдение противоэпидемических требований, организацию хранения вооружения и специальных средств, а также провёл рабочие встречи с руководством и личным составом.

Полковник полиции Игорь Иванов отметил положительные результаты подразделений, но вместе с тем обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед вневедомственной охраной и отделением лицензионно-разрешительной работы, а также пути их наиболее эффективного решения.