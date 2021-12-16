Акция «Культурные выходные» на этой неделе пройдёт в Великолукском районе

11:35, 16 декабря 2021, ПАИ

Областные учреждения культуры проведут для жителей Великолукского района цикл творческих мероприятий в рамках акции «Культурные выходные». В течение трёх дней, с 17 по 19 декабря, детей и взрослых ждёт обширная познавательная и развлекательная программа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках акции, подготовленной комитетом по культуре Псковской области, будут представлены выставки мастеров декоративно-прикладного творчества, военно-исторического музея-заповедника и регионального отделения Союза художников России, а также культурно-просветительский проект «Шедевры Русского музея», подготовленный областной библиотекой, уроки и мастер-классы ведущих преподавателей колледжа искусств, а также концерт ансамбля русской музыки «Псков».

Большинство мероприятий пройдёт в Булынинском сельском Доме культуры. Обязательное требование для посетителей – соблюдение масочного режима и социальной дистанции в помещениях в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.