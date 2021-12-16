Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Количество амбулаторно лечащихся от коронавируса пациентов снизилось в Пскове

«Сейчас темпы прироста и общее количество пациентов с коронавирусом снизилось, если максимально в ноябре 1500-1600 пациентов лечились от короны амбулаторно, то сейчас 800-900 человек. Мы считаем, что добиться этого помогла вакцинация, мы не достигли 80% охвата, но управляем инфекцией», - заявила главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная на итоговом координационном совещании в администрации Пскова 16 декабря.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания, по словам Неваленной, в целом в Пскове две-три недели наблюдался подъем заболеваемости ОРЗ и гриппом. В городе от гриппа привито более 30 тысяч человек. Галина Неваленная напомнила, что вакцинация как от коронавируса, так и от гриппа проводится во всех поликлиниках, работают 4 выездных пункта вакцинации. Все точки вакцинации работают без выходных, подчеркнула Неваленная.

Кроме того, она отметила, что после 20 декабря будет составлен новогодний график работы пунктов вакцинации в Пскове с учетом характера распространения коронавирусной инфекции. Галина Неваленная предположила, что вероятно пункты будут работать с 12:00 до 18:00, чтобы подстроиться под новый режим в праздничные выходные.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

16 декабря 2021

Как правильно выбрать новогоднюю ёлку
16 декабря 2021

Кассовое исполнение по нацпроектам в Псковской области составляет 77,9%
16 декабря 2021

Более 11 тысяч кошек и собак вывезли через Псковскую область за границу
16 декабря 2021

Псковские школьники уйдут на каникулы 27 декабря. Кроме трех школ
16 декабря 2021

В новогоднюю ночь в Пскове не будет праздничных гуляний
16 декабря 2021

Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области
16 декабря 2021

Откуда в Псковскую область привозят новогодние ёлки и мандарины – пресс-конференция в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
16 декабря 2021

Более 28 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...