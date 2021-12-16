Количество амбулаторно лечащихся от коронавируса пациентов снизилось в Пскове

12:19, 16 декабря 2021, ПАИ

«Сейчас темпы прироста и общее количество пациентов с коронавирусом снизилось, если максимально в ноябре 1500-1600 пациентов лечились от короны амбулаторно, то сейчас 800-900 человек. Мы считаем, что добиться этого помогла вакцинация, мы не достигли 80% охвата, но управляем инфекцией», - заявила главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная на итоговом координационном совещании в администрации Пскова 16 декабря.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания, по словам Неваленной, в целом в Пскове две-три недели наблюдался подъем заболеваемости ОРЗ и гриппом. В городе от гриппа привито более 30 тысяч человек. Галина Неваленная напомнила, что вакцинация как от коронавируса, так и от гриппа проводится во всех поликлиниках, работают 4 выездных пункта вакцинации. Все точки вакцинации работают без выходных, подчеркнула Неваленная.

Кроме того, она отметила, что после 20 декабря будет составлен новогодний график работы пунктов вакцинации в Пскове с учетом характера распространения коронавирусной инфекции. Галина Неваленная предположила, что вероятно пункты будут работать с 12:00 до 18:00, чтобы подстроиться под новый режим в праздничные выходные.