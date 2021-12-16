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Общество

Администрация Опочки возместит ущерб за падение дерева на автомобиль

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Опочецкий районный суд Псковской области рассмотрел гражданское дело по иску к муниципальному образованию «Опочка», государственному бюджетному учреждению Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» о возмещении ущерба, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

26 мая 2021 года у дома №26 на улице Стученко в Опочке произошло ДТП с автомобилем «Лада Приора», на который во время движения упало дерево. В результате падения дерева автомобиль получил механические повреждения, которые исключают его восстановление. Размер ущерба определён в размере 127 500 рублей.

Представитель ответчика - ГБУ ПО «Псковавтодор» в судебном заседании отметила, что упавшее дерево росло вне полосы отвода автомобильной дороги Новоржев – Опочка, в связи с чем полагала, что ГБУ ПО «Псковавтодор» является ненадлежащим ответчиком по делу, обязанность по возмещению ущерба должна быть возложена на администрацию городского поселения «Опочка».

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с администрации Опочки материальный ущерб в размере 127 500 рублей, а также судебные расходы по оплате услуг эксперта, представителя, почтовых услуг и госпошлины.

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