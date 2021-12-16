В Пскове изменят схему движения на улице Гражданской

15:02, 16 декабря 2021, ПАИ

В Пскове на улице Гражданской от улицы Советской до площади Героев-десантников изменят схему движения. Соответствующее предложение поддержали все участники городской комиссии по безопасности дорожного движения 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации Пскова Борис Елкин отметил, что фактически там две проезжие части, разделённые газоном.

«Речь идёт о том, чтобы каждое направление сделать односторонним. Там я попал в предаварийную ситуацию, когда навстречу мне выехал автомобиль», - отметил Елкин.

Начальник ГИБДД по Пскову Владимир Папорт отметил, что участок требует упорядочивания движения и благоустройство самой парковой зоны.