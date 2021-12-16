Главреда многотомника «Солдаты Победы» наградили почётной грамотой губернатора Псковской области

16:07, 16 декабря 2021, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила с 70-летним юбилеем краеведа, главный редактора многотомника «Солдаты Победы» Николая Никитенко, сообщили в пресс-службе администрации региона.

16 декабря первый вице-губернатор вручила краеведу почетную грамоту губернатора Псковской области «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и активное участие в общественной жизни региона». Вера Емельянова пожелала Николаю Никитенко крепкого здоровья, а также неиссякаемых сил для продолжения той важной работы, которой он занимается.

Николай Васильевич Никитенко родился 16 декабря 1951 года в деревне Столбово Невельского района. Он — автор многих книг и документальных очерков, в частности, о партизанском движении в Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти», в которой отражены имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

В первые два тома вошли материалы о двух тысячах участниках войны, которые здравствовали на 1 апреля 2013 года. Третий том рассказывает об участках войны из Великих Лук, четвертый — из Невельского района, пятый — из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящен воинам из Дновского района, седьмой том о воинах Себежского района готов к печати.

За труд в сохранении исторической правды о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны Николай Никитенко ранее был награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью».