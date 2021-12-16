Жительницу Дновского района оштрафовали за оскорбления в смс-переписке

16:58, 16 декабря 2021, ПАИ

Жительницу Дновского района оштрафовали на три тысячи рублей за написание сообщений с оскорблениями, сообщается на сайте районной администрации.

В ходе разбирательств было установлено, что обвиняемая со своего мобильного телефона отправила знакомой сообщение с оскорблениями. Последняя не растерялась и сообщила о произошедшем в прокуратуру. В связи с этим прокуратурой района было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ. Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 3 000 рублей.

«Необходимо обратить внимание, что оскорбление будет иметь место не только в случаях публичного высказывания, но и лично, в том числе посредством телефонного звонка или переписки смс-сообщениями или в мессенджерах», – говорится в сообщении.