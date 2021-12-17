Представители НКО Псковской области получили сертификаты экспертов по социальной рекламе

10:21, 17 декабря 2021, ПАИ

Представители АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» и АНО «Творческая мастерская социальных инициатив» стали экспертами по социальной рекламе. Как рассказала ПАИ директор АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» Елена Николаева, вручение сертификатов состоялось на Х Международной конференции «Повышение эффективности социальной рекламы в России» в Общественной Палате РФ.

На мероприятии были подведены итоги федерального проекта «Повышение эффективности социальной рекламы в 15 регионах России», в рамках котрого прошли обучение представители НКО, бизнеса, муниципалитетов и госструктур.

Псковская область представила Благотворительный ВидеАрт «Добрый проект».

Работа псковских НКО была отмечена как лучшая и рекомендована к федеральному масштабированию. «Несколько регионов высказали желание реализовать проект на своих территория», - отметила Елена Николаева.

Авторы проекта получили сертификаты экспертов по социальной рекламе и планируют развивать данное направление в области.

Отметим, что Юбилейная Х Международная конференция «Повышение эффективности социальной рекламы в России» состоялась в Москве 14 и 15 декабря 2021 года. Организаторами мероприятия стали АНО «Лаборатория социальной рекламы» при поддержке Фонда президентских грантов, Общественной палаты РФ и НИУ «ВШЭ». В рамках конференции состоялось пленарное заседание с основными итогами года в сфере социальных коммуникаций, ток-шоу по острейшей теме хайпа, состоялась работа трех секций. Также состоялось специальное заседание Координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям при Общественной палате РФ.