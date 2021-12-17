Еще 8 жителей Псковской области скончались от коронавируса

11:46, 17 декабря 2021, ПАИ

Еще 8 жителей Псковской области скончались от коронавируса, сообщает официальный Telergam-канал региона. За весь период болезнь унесла жизни 1181 пациента псковских медучреждений.

С начала пандемии в регионе подтвердились 69 225 случаев заражения коронавирусом, в том числе 170 - за минувшие сутки. Выздоровели 60 539 жителей региона, из них 219 — за прошедшие 24 часа.

На данный момент проведено 694 098 исследований на коронавирус, прирост за сутки составил 2033 теста.