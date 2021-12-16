Электронная регистрация сделок с недвижимостью востребована в Псковской области
Электронная регистрация сделок с недвижимостью востребована в Псковской области. Об этом сообщила руководитель управления Росреестра по региону Олеся Ребеко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Она напомнила, что ряд заявлений по линии Росреестра теперь можно подавать без подписи. По словам специалиста, на сегодняшний день львиная доля заявлений подается в электронном виде. Сейчас в Псковской области оформляется онлайн порядка 50% заявок на ипотеку и 42% договоров долевого участия. В следующем году планируется довести показатель по ипотеке до 100%. «Многое зависит от банков, сегодня уже полностью в электронном виде работаем со Сбербанком и ВТБ», - уточнила Олеся Ребеко.
По её словам, если на регистрацию представлен полный пакет и нет никаких препятствий для регистрации, то это действительно происходит в течение суток. Такой вид регистрации существенно экономит время людей.
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