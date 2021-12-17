Два легковых автомобиля столкнулись в Дедовичах
В Дедовичах в микрорайоне Энергетиков произошло ДТП с участием двух автомобилей, передаёт корреспондент газеты «Коммуна» Дедовичского района.
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Фото: Газета «Коммуна» Дедовичского района
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Фото: Газета «Коммуна» Дедовичского района
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Фото: Газета «Коммуна» Дедовичского района
На пересечении улиц Октябрьской и Энергетиков водитель автомобиля Lada Priora не уступил дорогу автомобилю Škoda, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП никто не пострадал.
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