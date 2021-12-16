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Политика

В ГД оценили законопроект о развитии местного самоуправления

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Оксана Фадина высказала свое мнение по поводу законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления, сообщают «Известия».

По её мнению, наибольшая ценность закона в том, что он позволяет повысить и степень мотивации, и степень ответственности руководителей муниципальных образований.

По словам депутата, нормы, отраженные в законопроекте, станут хорошим управленческим инструментом в государственном секторе с точки зрения мотивации муниципальных управленцев, так как позволят «спрашивать» не только с губернаторов. Таким образом, руководители муниципалитетов будут понимать, что оценка эффективности по социально-экономическим показателям работает одинаково для всех.

Законопроект внесли на рассмотрение палаты вчера, он подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.

В нем указано, что в основе организации власти на местах будет заложен принцип привязки к населению. При разделении округов сохраняются такие критерии, как доля проживающего в них населения. Общая структура органов местного самоуправления остается неизменной.

Также в законопроекте предлагается закрепить муниципальные выборы как единственный способ формирования представительного органа муниципального образования. Глава муниципального образования будет избираться на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет.

Законопроект усиливает ответственность глав муниципальных образований перед руководителем региона. Одним из оснований для удаления главы муниципального образования в отставку является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены указами президента РФ.

Теперь глава субъекта РФ вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий. Если глава муниципального образования избран местными депутатами из своего состава, то его полномочия прекращаются в случае досрочного роспуска представительного органа.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года, до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.

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