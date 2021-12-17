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Культура

Второй сезон сериала «Ведьмак» вышел на Netflix

17 декабря на стриминговой платформе Netflix вышел второй сезон сериала «Ведьмак», основанный на фэнтезийном цикле писателя Анджея Сапковского.

На платформе уже доступны к просмотру все восемь эпизодов сериала, все они дублированы на русский и украинский. При этом первая серия утекла в сеть за два дня до премьеры, 16 декабря. Источник утечки неясен.

  

К образу Геральта вернется актер Генри Кавилл, помимо него в сериале появятся также и Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Джои Бэти, а также Ким Бодниа и Грэм Мактавиш.

Продолжение основано в этот раз на романе «Кровь эльфов». Кроме того, во второй сезон включили некоторые события из «Часа презрения» и рассказов о Геральте, в том числе «Крупицу истины».

Сериал уже продлили на третий сезон. Кроме того, в производство запущен и спин-офф шоу.

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Второй сезон сериала «Ведьмак» вышел на Netflix
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