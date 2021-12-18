Очаг коронавируса в одной из школ Порховского района снят с контроля Роспотребнадзора

12:02, 18 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области снят с контроля Роспотребнадзора очаг коронавируса в Полонской школе Порховского района. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразились 69 393 человека, 60 812 пациентов выздоровело, 1 181 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.