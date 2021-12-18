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Операция «Неформал» продолжается в Псковской области

В Псковской области продолжается комплексная оперативно-профилактическая операция «Неформал», одна из её главных задач – профилактика экстремистских и националистических проявлений в молодёжной среде. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, операция продлится до 21 декабря.

В операции принимают участие сотрудники УМВД России по Псковской области, члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители социальной службы, образовательных учреждений.

С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки проводятся профилактические рейды в местах массовой концентрации молодёжи, проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел.

Кроме того, как добавили в ведомстве, во взаимодействии с органами образования организовываются беседы с учащимися, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений, в том числе связанных с разжиганием межнациональной розни. Школьникам и студентам разъясняют меры уголовной и административной ответственности, предусмотренные законодательством России.

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