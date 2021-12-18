Книги для больших и маленьких: автор проекта «Псковские сказки детям» советует к прочтению

18:04, 18 декабря 2021, ПАИ

Мы продолжаем публиковать рекомендации в рамках постоянной рубрики «Что почитать». На этот раз списком любимых книг поделилась студентка Псковского государственного университета, автор проекта «Псковские сказки детям» Анастасия Попова.

1. Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». Это первая книга, которую Анастасия советует прочитать, чтобы «не забывать своего внутреннего ребёнка».

Есть книги вечные. Их открываешь, когда хочешь вспомнить детство, забыть о неприятностях, когда вдруг теряешь веру в то, что жизнь — замечательная штука и вечная любовь и вечная дружба существуют. «Маленький принц» — одна из таких книг. Это книга для маленьких, которые когда-нибудь станут большими, и для больших, которые когда-то были маленькими. Книга, которая возвращает веру в чудо.

2. Олкотт Луиза Мэй, «Маленькие женщины».

«Просто обязательна к прочтению и маленьким, и большим, и даже очень большим девочкам, — отмечает Анастасия. — Читая эту книгу, хочется быть и сильной духом, и нежной, совмещая в себе замечательные женские качества».

В семействе Марч подрастают четыре дружные, но не похожие друг на друга сёстры: романтичная Мег, взбалмошная Джо, тихоня Бет и своенравная Эми. Вместе с матерью дожидаясь возвращения отца с войны (война между северными и южными штатами США в 1861–1865 годах), девочки проходят непростой путь взросления, на котором им встречаются лишения и награды, смертельные опасности и бескорыстная помощь, ложные ориентиры и настоящие друзья.

3. «Географ глобус пропил» Алексея Иванова завершает тройку книг.

«Думаю, что ей стоит уделить внимание перед поступлением на педагогическое отделение», — уверяет студентка.

Внешне сюжет книги несложен. Молодой биолог Виктор Служкин от безденежья идёт работать учителем географии в обычную пермскую школу. Он борется, а потом дружит с учениками, конфликтует с завучем, ведёт девятиклассников в поход — сплавляться по реке. Ещё он пьёт с друзьями вино, пытается ужиться с женой и водит в детский сад маленькую дочку. Он просто живёт… Но эту простую частную историю Алексей Иванов написал так отчаянно, так нежно и так пронзительно, что «Географ глобус пропил», как это бывает с замечательными книгами, стал историей про каждого. Про каждого, кто хоть однажды запутывался, терялся в жизни. Про каждого, кто иногда ощущал себя таким же бесконечно одиноким, как Виктор Служкин. Про каждого, кто, несмотря на одиночество и тоску, никогда не терял способности чувствовать и любить.

Напомним, на прошлой неделе списком литературы с нами поделилась преподаватель иностранного языка колледжа ПсковГУ Юлия Романова.

Мы благодарим за помощь в подготовке материала студентку направления «журналистика» ИГУМ Елизавету Гаврюшину.

Материал подготовила пресс-служба вуза.