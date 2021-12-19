Необычные солнечные часы появились в Мирожском парке Пскова

12:52, 19 декабря 2021, ПАИ

Мирожский парк украшают необычные солнечные часы, сообщил в своём Instagram глава администрации Пскова Борис Елкин. Они представляют собой озеро, посреди которого в лодке сидит рыбак с удочкой.

«Часы выполнены из кованого металла, что отражает многолетнюю историю псковских мастеров кузнечного дела. А рыбак символизирует рыбный промысел, который был одним из основных на Псковщине, и сегодня объединяет нас с соседями по Чудскому озеру - эстонцами», - пояснил Борис Елкин.

Авторами проекта стали студенты ПсковГУ. Чтобы выбрать лучший вариант, организовывали конкурс.

«Воплощать идею в жизнь помогал преподаватель Пскового технического лицея Иван Иванович Моисеев: самое сложное было верно установить удочку рыбака, которая выполняет роль гномона, чтобы он показывал точное время», - отметил глава администрации города.

Часы сделаны в рамках Проекта ER 65 «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии».