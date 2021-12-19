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Общество

Псковский музей стал участником проекта «Святыни неразделенного христианства»

19 декабря в Псковском музее состоялось торжественное подписание меморандума о вступлении в Ассоциацию специалистов в области культурных маршрутов «Святыни неразделенного христианства». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Со стороны Ассоциации меморандум подписал ее руководитель, заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино по межрегиональному и международному сотрудничеству, советник при ректорате Московского педагогического государственного университета, доцент кафедры теологии МПГУ Мигель Паласио, со стороны музея – член ИКОМ, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, заслуженный работник культуры РФ, генеральный директор Светлана Мельникова.

В июле 2018 года библиотека и Межрегиональный союз туроператоров учредили Ассоциацию специалистов в области культурных маршрутов «Святыни неразделенного христианства».

Маршрут «Святыни неразделенного христианства» –  общественный проект, он не затрагивает теологических дискуссий. Псковский музей вступает в ассоциацию с маршрутом «Дом Святой Троицы».

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