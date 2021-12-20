Еще 167 жителей Псковской области заболели коронавирусом

07:17, 20 декабря 2021, ПАИ

Еще 167 жителей Псковской области заболели коронавирусом. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 727 случаев заболевания, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Выздоровели 61 507 жителей области, в том числе 373 — за прошедшие сутки. Болезнь унесла жизни 1191 пациента псковских медучреждений.

В регионе провели 698 924 теста на коронавирус, прирост за сутки составил 1274 исследования.

Михаил Ведерников уточнил, что снижение темпов распространения заболеваемости значительно замедлилось — на этой неделе оно составило порядка 4%.