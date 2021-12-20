День работника органов безопасности отмечается 20 декабря

08:26, 20 декабря 2021, ПАИ

20 декабря отмечается День работника органов безопасности, пишет calend.ru.

В эпоху существования СССР праздник был известен как День чекиста. В этот день в 1917 году была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ. Именно День чекиста взят за основу национальных праздников государственной безопасности, которые празднуют в некоторых странах СНГ.

День отмечается на государственном уровне. В рамках празднования проходят различные торжественные мероприятия, чествования ветеранов, награждение отличившихся сотрудников.