Дают тепло. Интервью с директором Псковских теплосетей Игорем Максимовым

14:05, 20 декабря 2021, ПАИ

Этот выпуск ПАИ-live посвящен юбилею одного из старейших и важнейших предприятий города Пскова – МП «Псковские тепловые сети». Что является главной ценностью теплосетей, в чем задача социального лифта и какие глобальные задачи организации предстоит решить в ближайшее время – об этом и не только рассказал директор ПТС Игорь Максимов.

Почтенный возраст

– 20 декабря Псковские тепловые сети отмечают 55-летие. Это серьезный возраст. Произошло много серьезных перемен на предприятии. Если говорить в цифрах, то, например, сколько появилось котельных и на сколько увеличился километраж сетей?

– Действительно, 20 декабря исполняется 55 лет с того момента, как было принято знаковое решение Псковского облисполкома о создании хозрасчетного подразделения в Пскове по обслуживанию котельных и тепловых сетей. Создали маленькое, технически несовершенное, не обеспеченное нормальным оборудованием и транспортом предприятие, которое начало свою жизнь. А начали жизнь с чего? Было 36 маленьких угольных котельных, которые в основном отапливали жилой фонд и небольшие учреждения: школы, больницы. Всего 31 километр тепловых сетей. Все котельные были угольные. Что интересно, в штатном расписании была такая единица – трубочист. Были трубочисты 55 лет назад на нашем предприятии.

Стараниями, умениями, трудом многих людей создали современные Псковские тепловые сети, муниципальное предприятие, которое по уровню технической оснащенности, квалификации специалистов находится на передовых позициях на Северо-Западе России. Говорю так, потому что имел возможность посмотреть и сравнить. Это действительно нормальное, серьезное и технически, и в кадровом плане предприятие. И сейчас мы обслуживаем 26 больших котельных.

– Это уже совсем не те котельные по объемам?

– Это уже не те котельные: это газовые котельные с современным мощным оборудованием. Обслуживаем почти 600 километров тепловых сетей в городе, 92 центральных тепловых пункта (тоже серьезные инженерные сооружения). В общем-то, большой набор технических сооружений, которые работают: практически 98 % тепла в городе производится на нашем предприятии.

– Это огромные цифры по сравнению с тем, что было вначале.

– Да.

– Огромный прорыв в развитии предприятия.

– Да. Что такое 55 лет? Это без малого поколение для человека. Это миг с житейской точки зрения, но рывок сделан большой. Хочу сказать, что только 50 лет назад первую котельную перевели на газ: это котельная у фабрики «Славянка» на Народной улице.

– А перевод котельной на газ что дает?

– Во-первых, это экология. Во-вторых, это качество обслуживания, работы. Уголь – это грязь и тяжелый физический труд, а газ – это все-таки экологически чистый вид топлива, и, соответственно, все оборудование, вся техника автоматизированные, меньшие по объемам. Это шаг вперед: от паровоза – к тепловозу шаг, от самолета – к ракете.

– Какие еще глобальные изменения в работе предприятия произошли за эти годы?

– В принципе, на предприятии «глобальщиной» никогда не страдали, не ставили глобальных задач.

– Но с точки зрения механизмов работы что еще изменилось?

– Наша миссия, задача и вообще наше ремесло мало в чем изменились. Семь месяцев в году отопительный сезон, когда все должно работать как часы и у наших потребителей должно быть тепло. Пять месяцев в году, когда мы должны огромными стоическими усилиями сделать большой объем ремонтных подготовительных работ к отопительному периоду. Два цикла в году. И я хочу сказать, что ни в одном из этих циклов нет времени отдохнуть, передохнуть, и никогда нельзя сказать: «Сегодня тяжело, жаркая погода на улице – дождемся нормально погоды и тогда сделаем». Или -20 градусов на улице, мороз, естественно, климатические условия серьезные – тоже инциденты бывают: это же большое производство, много механизмов. И мы не можем сказать: «Давайте когда мороз спадет – тогда все сделаем». Ребята идут в бой здесь и сейчас.

– Получается, что предприятие работает и до, и после отопительного сезона. Чем занимаются Псковские тепловые сети?

– Мало того что они занимаются работой постоянно. Очень плохо то, что на предприятии работает тысяча человек, а мы никогда не имеем возможности собраться вместе. Уже появились залы, где можно собрать тысячу человек, но никогда тысяча человек Псковских тепловых сетей не соберется вместе. Почему? Потому что 40 % персонала находится на дежурстве, 12 часов смена, и она меняется четыре раза – цикл. Поэтому такая специфика. Мы круглосуточно на работе.

600 километров железа

– Можно ли сказать, что Псковские тепловые сети сегодня работают эффективно? И удается ли избавиться от долгов, которые были?

– Сейчас очень трудно эффективно работать, я думаю, что не только Псковским тепловым сетям. Много факторов – экономических, политических, тех же медицинских. Эффективно работать очень трудно. Но другого пути, как максимально эффективно работать, у нас нет. Я тоже объясню почему.

Мы не бюджетная организация, никто нам не расписал на год вперед, сколько предприятие будет иметь каждый месяц денег и как их потратит. У нас фонд заработной платы в месяц порядка 40 миллионов рублей – это то, что надо заплатить людям за их профессиональную высококлассную работу. И эти 40 миллионов надо собрать, получить от потребителей.

А у нас же сейчас как? Потребители и все мы тяжело со своими деньгами расстаемся, все откладываем свои обязательства на потом, а у нас такие же люди, такие же псковичи, такие же семьи. Это трудная задача.

– Так же оплачивают счета.

– Ну конечно. Трудная задача. А во вторую очередь, 600 километров сетей находится на территории города, в основном в земле. Скажут: лежит в земле 600 километров железа. Но это железо должно работать, по нему должно течь тепло, и поэтому этим железом надо заниматься каждый день. Каждый день что-то происходит: где-то сломалось, где-то порвалось, – но это тоже требует колоссальных затрат.

За ремонтный период в этом году, за это лето мы израсходовали почти 6 тонн электродов, два грузовика электродов, чтобы варить, ремонтировать сети и оборудование в котельных, и почти тысячу единиц запорной арматуры: задвижки, шаровые краны. Тысячу! И это только маленькая толика того, что надо сделать.

– Почему приходится постоянно что-то ремонтировать, менять? Это специфика нашего региона, что с сетями такое происходит?

– Да нет. Это, наверно, специфика жизни. Любой нормальный человек взрослеет, где-то уже за 40 лет у него начинается «косметический ремонт», потом хирургический, чтобы выглядеть хорошо. Здесь то же самое.

– Как и любой организм.

– Железо неживое, но оно имеет свой срок эксплуатации. Есть такие понятия, как напряжение металла, износ металла. Когда вода течет в трубе, происходит процесс трения воды о железо и стирания этого железа. И со временем, как и человеку через 30 лет, требуется сначала косметика, а потом и хирургическое вмешательство.

– 600 километров сетей. А в каком они состоянии, по вашей оценке, на сегодняшний день?

– В нормальном состоянии: мы же работаем. 78 % механического износа – это никому ни о чем не говорит. Мы говорим о том, что нам тяжело работать, много проблем, но не переживайте: пока Псковские тепловые сети живы, все будут с теплом.

– Сейчас вы занимаетесь модернизацией. В этом году почти 10 километров труб было заменено.

– Это ремонт, да.

– Если такими темпами будете продолжать, когда мы добьемся хорошего качества?

– Знаете, по науке надо менять 3 % сетей в год. 3 % – это хороший процент. Километров 10 (это то, чего мы достигли в этом году), я считаю, что это нормальная цифра для замены. Надо больше, 20 километров каждый год, но это маленький город, старинный, исторический. Если мы замахнемся на амбициозную задачу поменять 20 километров сетей, город встанет. Он встал уже этим летом оттого, что там 10 улиц одновременно начали ремонтировать, и уже был коллапс. А если мы еще разроем 20 километров одновременно летом?

Я считаю, что это технологически невозможно. 10 километров для нас напряженная программа, и мы должны ей следовать. Если будем этому плану следовать, мы будем уходить от рисков поломок, серьезных аварий в сетях. Но 10 километров сетей надо менять каждый год.

Понимаете, чудес-то не бывает, надо быть реалистами во всем, в том числе и в этом деле. Другое: откуда на это средства взять? А 10 километров поменять в этом городе за сезон, за четыре месяца – это очень хорошо.

– Это очень хороший показатель?

– Да.

Трубочисты ПТС

– Вы сказали, сегодня в Псковских тепловых сетях трудится тысяча человек.

– Да, около тысячи.

– А начинали со скольких?

– Было – исторические справки читал – 160 человек. Это маленькие котельные, там сменные кочегар, трубочист.

– А сегодня есть хоть один трубочист?

– Да ну! Приходится, как бы это было ни смешно, уже некоторым молодым сотрудникам объяснять: они не знают, кто такой трубочист. Люди, которым 20-30 лет, действительно не понимают, что это такое. Только в сказках Андерсена или Чуковского встречали. А что это были реальные люди – не знают.

Но хочу сказать о персонале: у нас работают очень профессиональные и болеющие душой за работу люди. И у нас очень много людей, у которых вся их сознательная жизнь – это работа в тепловых сетях. Вот, например, Нина Васильевна Белова (это диспетчер нашей автобазы) – 34 года на предприятии.

– Большая часть жизни предприятия.

– Да. Геннадий Петрович Павлов, начальник второго участка, – 37 лет на предприятии. Раптанов Сергей Иванович, ведущий специалист нашего энергонадзора, – 46 лет на предприятии. Он как только из учебного заведения пришел – до сих пор работает на предприятии. Династии работают.

– Есть те, кто приводит своих детей?

– Есть династии. Вот, например, Владимир Алексеевич Владимиров, водитель. У нас работает Нина Александровна, его жена, и двое сыновей. И много таких примеров.

– Это значит, что хорошо работать, если работают всей семьей и хотят работать все вместе.

– Да, и знаете, таких примеров можно назвать массу. Вот сейчас начальник ремонтной службы – Игорь Владимирович Горшанов. Молодым человеком он пришел на седьмой участок слесарем к своему отцу: отец тоже слесарем на участке работал, – и человек учился, работая слесарем, был замначальника участка, начальником сетевого участка, сейчас возглавляет большую, самую крупную на предприятии службу – ремонтную.

– То есть у вас даже возможен социальный лифт?

– Вы знаете, не то что можно – обязательно. У нас через праймериз большим специалистом не станешь – только руками попробовав и пройдя определенные ступени. Только так завоюешь доверие сослуживцев.

– Только так можно руководить, понимая, как каждый винтик работает на предприятии?

– Да, конечно, у нас все-таки сложное техническое производство. Ну и потом, коллектив непростой: он годами, десятилетиями создавался, и здесь очень высокие требования друг к другу.

– Здесь, наверно, каждый сотрудник должен понимать другого с полуслова, потому что в случае чего нужно действовать очень быстро, и здесь должно быть полное взаимопонимание.

– Да. Я и говорю, что здесь очень высокие друг к другу требования, что меня, например, удовлетворяет как руководителя. Говорят, руководитель – это воспитатель коллектива. Здесь практически воспитывать не приходится, здесь все основано на десятилетних традициях, на понимании ремесла и вообще на отношении к делу.

Соль земли

– Вы сказали, что уже очень много лет (некоторые больше 40) работают.

– Да.

– В моем понимании в сфере ЖКХ все-таки не очень благодарная работа.

– Что неблагодарная – это точно.

– Наши люди не любят говорить спасибо, они любят только предъявлять претензии. Почему все-таки остаются работать в теплосетях, почему не уходят?

– Это, во-первых, коллектив. Во-вторых, здесь созданы неплохие для города Пскова условия – и для работы, и социальные. Все работники одеты, обуты, в спецодежде – это первостепенное условие: соблюдение основ охраны труда, защиты здоровья работника. Был объявлен конкурс на лучшее предприятие в области охраны труда – мы там заняли первое место. Не хвастаюсь. Но люди это чувствуют: новый инструмент, спецодежда, новые чаяния или веяния в области охраны труда, которые появляются, – мы стараемся за этим следить и внедрять.

– То есть сотрудник чувствует себя безопасно, комфортно?

– Да. Дальше у нас зарплата: мы стараемся ее держать на хорошем уровне, особенно специалистам. Средняя зарплата весьма конкурентоспособная в городе Пскове, и мы уже в этом году имеем возможность даже слесаря четвертого разряда брать по конкурсу. К нам уже, как в партию, чтоб устроиться – надо иметь рекомендации.

– А сейчас у вас есть вакансии?

– Есть. Они некритичные, мы имеем возможность не спешить и выбирать людей, которые больше нам подходят. Дальше: мы в этом году 300 детей наших сотрудников дали возможность отдохнуть в областных загородных лагерях, оплатили путевки – 300, всем детям, понимая, что сейчас пандемия, такая ситуация.

Вообще стараемся поддерживать детей сотрудников с малых лет, чтоб они уже понимали, что такое теплосети, где работают папа, мама, что они работают в нормальной организации и стоит задуматься и присмотреться, как жить дальше и кем быть. Ну и то, что зарплата – это святое: есть день зарплаты, день аванса, это понятно. Ну и потом, мы находим возможность все производственные инициативы отдельно поддерживать материально: за какие-то вещи премируем людей, поддерживаем дополнительно.

– Есть те работники, которые искренне любят свою профессию?

– Конечно есть. Понятно, что не все оголтелые сторонники Псковских тепловых сетей, но есть. Мы в начале этого года, в марте, провели конкурс профессионального мастерства на предприятии среди сварщиков, слесарей КИП и автоматики. Слушайте, там с участков по семь-восемь человек принимали участие: видно, что человек гордится своей профессией, тем ремеслом, которым он занят. Это просто стало очевидно.

– Мне кажется, профессионал не может не любить свою профессию, иначе он не будет хорошо этим заниматься, правильно?

– Конечно.

– Сейчас очень много историй о ваших сотрудниках выкладывается в социальных сетях, о тех, кто у вас работает уже много лет. Почему решили рассказывать о людях?

– Потому что надо о них рассказывать. У нас каждый понедельник эта рубрика, она уже год, люди ждут, о ком же в следующий раз расскажут. Ну а потом, про что еще рассказывать? Про Киркорова телевизор рассказывает, про Машу Распутину. А те люди, о которых мы рассказываем каждый понедельник, – соль земли. Они сейчас создают богатство нации, и это соль земли – Псковской, Русской. А что нам из телека вещают – это все преходящее.

А поговорить?

– Компания двигается в сторону наращивания прямых договоров о тепле.

– Да.

– Сколько таких договоров управляющих компаний сегодня уже переведено на прямые контракты с населением и как это отражается на работе Псковских тепловых сетей?

– Мы – особенно в последний год – очень интенсивно в этом плане работаем и активно пропагандируем среди населения, среди управляющих компаний. И на сегодня уже почти 70 % населения (а это наш основной потребитель) имеют так называемый прямой договор с теплосетями об обеспечении теплом и об обеспечении горячей водой.

Что это значит? То, что мы являемся держателями лицевого счета каждого Иванова, Петрова, Сидорова. Мы начисляем по прошествии месяца плату за объем тепла или горячей воды, который они потребили, и, соответственно, отвечаем за качество напрямую перед человеком.

– То есть мы, как население, покупаем у вас продукт напрямую?

– Да. У нас это все в базе, есть специально обученные люди, которые занимаются тем, что информируют наших потребителей о состоянии счета, о других вопросах. И уже 70 % людей, которые общаются с нами напрямую. Для нас как для предприятия это тяжело, потому что если в городе 60 управляющих компаний, что тоже очень много, то людей – уже 70 тысяч лицевых счетов. Мы уже имеем дело напрямую с 70 тысячами наших агентов. Тяжело даже учет вести. Но это необходимо, потому что мы чувствуем по накалу страстей и вопросов, проблем – их становится все меньше и меньше: человек знает, что он в любое время дня и ночи посредством электронной почты, телефона, непосредственного общения с нашим специалистом найдет ответ на любой вопрос о тепле. А иногда граждане в кол-центр звонят за «поговорить». Мы понимаем, что это не совсем правильно, но это как психологическая отдушина для определенного числа граждан.

– Кроме того что снимаются вопросы населения (вы говорите, что становится их меньше), что еще дает предприятию наличие прямых договоров?

– Это еще дает ясную и объективную картину текущей оплаты нашей продукции.

– Но, насколько я понимаю, деньги все-таки застревали в управляющих компаниях.

– У управляющей компании, например, 10 тысяч жителей. Управляющая компания начисляет им плату за тепло и потом опосредованно или сама собирает эти деньги и рассчитывается с нами. И на любой сакраментальный вопрос «ребята, а деньги где?» – «А вот там их же 10 тысяч, Петька, Васька, Гришка не платят, поэтому вам, дорогие теплосети, мы не перечисляем эти деньги». Мы эту обузу прямого общения со своими потребителями взяли на себя. И хочу сказать, что у нас это получается более эффективно.

– То есть люди готовы платить?

– Да. Просто когда, как и в любом деле, начинаешь общаться напрямую, люди больше начинают понимать, себя вести более ответственно. Они же видят, что мы не черти рогатые – мы нормальные парни, делаем нормальное дело, нужное для всех.

– Объясняете им, почему такие цифры, откуда это все взялось?

– Да.

– Людям это очень важно, кстати, – иногда просто понять, откуда складывается сумма.

– Да.

– А будете стараться доводить число договоров до 100 %?

– Конечно. Такая задача поставлена, потому что иначе смысла нет. Мы уже понимаем, как строить работу, есть специалисты, которые учатся этому делу, и получается нормально. Теперь надо это все собрать в кучу и сказать, что это наша сфера деятельности и наша сфера ответственности.

Три задачи

– Вы после того, как ремонтируете свои сети, приводите потом в порядок территории. Я даже знаю, что вы недавно снег в городе помогали убирать.

– Было дело. Что касается благоустройства, это, как правило, плановые ремонтные работы: где что-то нарушаем – мы обязательно восстанавливаем. Аварийные работы – тоже обязательно восстанавливаем. В этом году где-то порядка 10 миллионов рублей затратили только на восстановление дорожного покрытия в городе. Это не считая того, что у нас существуют собственные небольшие бригады, мы оснастились механизмами, машинами и собственными силами восстанавливаем благоустройство. Ну а что? Мы же в городе живем. Мы очень много не афишируем, но это наша позиция. Помогаем школам, детским садам, где-то ремонт сделать небольшой.

Тот же снег, да? Мы ж в этом городе живем. Наши люди, тысяча человек, идут на работу каждый день, и мне, например, тоже небезразлично, через сугробы ли они идут и как они доберутся. Я хочу, чтобы они добрались вовремя и нормально. Поэтому мы всегда и власти говорим: «Ребята, если надо в чем-то помочь, в чем можем…»

– В чем есть возможность помочь, да?

– Да, потому что возможности тоже, к сожалению, ограничены. Что касается снега, у нас самих на предприятии 38 зданий, сооружений, не считая всякой мелочи. Это ж тоже надо вычистить, обеспечить подходы, подъезды вокруг тех же котельных, центральных тепловых пунктов, баз, зданий, сооружений. Тоже большая работа, которой мы занимаемся сами, ни у кого не просим, не говорим, что для нас зима наступила неожиданно. У нас все было спланировано.

– Тем более, думаю, в этом помогает ваш опыт работы в сфере ЖКХ: вы же сколько в этой сфере уже трудитесь.

– Да.

– Тоже прошли весь этот социальный лифт, о котором говорили?

– Да, было дело.

– Какие на сегодняшний день стратегические задачи в теплохозяйстве Пскова ставите перед собой?

– Как ни банально звучит, мы хотим, чтобы был порядок на предприятии, порядок с отоплением в городе – это тоже обеспечивается серьезными усилиями и коллектива, и денежными в том числе.

Ну а так сейчас стоит три стратегические задачи и три вызова. Вы знаете, город развивается в сторону поселка Родина: там идет строительство жилья, социальных объектов. К сожалению, тепловые мощности в том направлении исчерпаны и нужны серьезные вложения, государственные наверно, для того чтобы и расширить мощности котельной, и сетевое хозяйство туда довести. Это одно.

– Но это задача, которую все равно придется решать?

– Да. Если город будет развиваться, то надо обеспечить кроме воды, газа, электроэнергии, соответственно, и теплом. Потом, вы знаете, самая большая котельная, СВПУ на Запсковье (это самая большая труба, все это видят), к сожалению, тоже уже почти ровесник предприятия, и там предстоит большая работа: и техническая в плане проектирования, а дальше уже «физика» – это замена котлов. Там четыре котлоагрегата, один котел высотой с пятиэтажный дом. Естественно, за 50 лет мы подходим к черте, когда надо менять потихоньку. Это большой, затратный вопрос, и технической подготовки тоже очень много. Серьезный вопрос, и мы сейчас к нему вплотную подошли.

– Но это, наверно, еще будет вызов и для всего города: на время работа котельной остановится?

– Нет, весь вопрос в том, что мы не можем остановить отопление, конечно. Мы должны обеспечить отопление и в то же время вести глубокую реконструкцию этой котельной. Это большая техническая задача, в том числе и денежная. Но мы это сделаем. Я буду руководителем, кто-то другой, но за 50 лет срок интенсивной эксплуатации железа истек. Надо принимать кардинальное решение.

Ну и в этой же котельной мы эксплуатируем турбину, которая производит электроэнергию на собственные нужды, тем самым мы серьезно удешевляем стоимость тепла, потому что не покупаем электроэнергию, а вырабатываем для себя ее сами. К сожалению, срок эксплуатации турбины тоже подходит к концу. Это тоже дорогостоящая игрушка, но если мы ее не заменим, то затраты на приобретение дополнительной электроэнергии лягут серьезным бременем на потребителя, на людей, одномоментно будет всплеск повышения платы, тарифа, потому что откуда еще возьмем деньги?

Потребитель должен будет за это заплатить. Мы сейчас разрабатываем варианты, которые могли бы свести к минимуму эти риски, нивелировать этот скачок платы за тепло при худшем сценарии развития событий.

– А эти три глобальные задачи вы на какой период себе ставите?

– К сожалению, времени очень мало: три, максимум пять лет.

– Мало времени для решения таких задач. Тем более, скорее всего, их придется решать одновременно, да?

– Практически да. Слава богу, что мы осознали, что надо решать. Это же тоже большое дело. Вот хочется сделать все: нам – это, власти – это. Город большой, объем большой. Но, слава богу, мы осознали проблемы. Как еще Владимир Ильич говаривал, чтобы вытянуть всю цепь, надо потянуть за слабое звено. Мы пока для себя определили, что основной удар должен быть туда, на эти три вещи. Все остальное – это текущая деятельность, наше ремесло, это будет всегда, никуда не денется, и мы это сделаем качественно. А вот эти глобальные вещи – это серьезный вызов.

– Сейчас многие говорят о цифровизации предприятий. Псковские тепловые сети в этом направлении двигаются?

– Это веление времени. Мы сейчас заканчиваем большую работу: мы постарались проинвентаризировать все сети, которые находятся в городе, еще раз в течение года прошли своими ногами все, пощупали, посмотрели и нанесли на электронную топографическую основу. В будущем год, думаю, где-то в марте появится электронная карта со всеми тепловыми сетями города. И будет легче и нам работать, и всем.

– Это действительно облегчает рабочий процесс?

– Конечно. Это принятие прежде всего управленческих решений не методом тыка, а основываясь на реальной картине – географической, технической. Все это в компьютере, в одной базе, и решения принимаются намного быстрее: если сейчас на это уходит день-два, то тогда будет, может, полчаса. Соответственно, все остальное будет решаться быстрее.

– Игорь Иванович, с каким настроением лично вы подходите к этой знаменательной дате – к 55-летию вашего предприятия? Как вы считаете, действительно ли сделано все, что было в силах, действительно ли сейчас предприятие хорошо развивается? И есть ли силы для решения глобальных задач?

– Я хочу так сказать и за предприятие, и за себя: мы сделали все, что могли. Может быть, чуть-чуть побольше того, что могли. Ну а какое сейчас ощущение, какое чувство? Нам 55. Я себя ощущаю на этот возраст, хотя мне больше, но я иду в ногу с предприятием, с этим возрастом.

– Есть силы для решения задач у предприятия, у коллектива? Готовы?

– У нас нет другого пути, это вопрос риторический. Все задачи, которые на предприятии ставятся, мы должны, обязаны решить – они будут решены. Иначе это будет какое-нибудь другое предприятие, китайские тепловые сети, а не псковские.

– Спасибо большое! Игорь Иванович, хочу поздравить лично вас и ваш коллектив с 55-летием предприятия, желаю вам успехов в вашей деятельности на благо Пскова, всех псковичей и, конечно, чтобы у вас так и оставался дружный замечательный коллектив. Спасибо большое!

– Спасибо.