Новое структурное подразделение появилось в Псковской инфекционной больнице

21:35, 29 июля 2025, ПАИ

В Псковской инфекционной больнице начал функционировать физиотерапевтический кабинет консультативно-диагностического центра, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

Пациентам будут доступны услуги физиотерапии с использованием физических факторов: тепла, холода, электричества, магнитных полей, ультразвука и света. Среди методов диагностики и лечения – УВЧ-терапия, ультразвуковая терапия, магнитотерапия, СМВ-терапия, светолечение.

Процедуры будут проводить в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, которые гарантируют безопасность пациентов, а отдельный вход позволит снизить любые риски заражения инфекциями, подчеркнули в медучреждении.

Дополнительная информация – по телефону информационного центра больницы: (+7 8112) 29-41-22 (ежедневно с 09:00 до 19:00).