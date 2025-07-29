Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новое структурное подразделение появилось в Псковской инфекционной больнице

В Псковской инфекционной больнице начал функционировать физиотерапевтический кабинет консультативно-диагностического центра, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

Фото: Псковская инфекционная больница

Пациентам будут доступны услуги физиотерапии с использованием физических факторов: тепла, холода, электричества, магнитных полей, ультразвука и света. Среди методов диагностики и лечения – УВЧ-терапия, ультразвуковая терапия, магнитотерапия, СМВ-терапия, светолечение.

Процедуры будут проводить в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, которые гарантируют безопасность пациентов, а отдельный вход позволит снизить любые риски заражения инфекциями, подчеркнули в медучреждении.

Дополнительная информация – по телефону информационного центра больницы: (+7 8112) 29-41-22 (ежедневно с 09:00 до 19:00).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июля 2025

В Пскове прошёл регэтап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии»
29 июля 2025

Новое структурное подразделение появилось в Псковской инфекционной больнице
29 июля 2025

Искусство спасения искусства: в Псковском музее-заповеднике прошли учения МЧС России
29 июля 2025

174 депутатских мандата заместят в Псковской области в ЕДГ-2025
29 июля 2025

Росписи церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах укрепляют реставраторы
29 июля 2025

Движение на улице Германа в Пскове перекроют вечером 30 июля
29 июля 2025

В России за полгода продали 315 тысяч машин старше 20 лет
29 июля 2025

Плавучий остров под Невелем мог вызвать ЧС, рассказали спасатели

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...