174 депутатских мандата заместят в Псковской области в ЕДГ-2025

20:15, 29 июля 2025, ПАИ

174 депутатских мандата будут замещены в Псковской области по итогам единого дня голосования – 2025, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные собрания депутатов.

Голосование в Псковской области в этом году пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября. Для удобства жителей есть возможность дистанционного электронного голосования.

Отметим, приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Псковской области начался 28 июля.