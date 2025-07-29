Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

174 депутатских мандата заместят в Псковской области в ЕДГ-2025

174 депутатских мандата будут замещены в Псковской области по итогам единого дня голосования – 2025, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

Фото: избирательная комиссия Псковской области

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные собрания депутатов.

Голосование в Псковской области в этом году пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября. Для удобства жителей есть возможность дистанционного электронного голосования.

Отметим, приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Псковской области начался 28 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июля 2025

В Пскове прошёл регэтап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии»
29 июля 2025

Новое структурное подразделение появилось в Псковской инфекционной больнице
29 июля 2025

Искусство спасения искусства: в Псковском музее-заповеднике прошли учения МЧС России
29 июля 2025

174 депутатских мандата заместят в Псковской области в ЕДГ-2025
29 июля 2025

Росписи церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах укрепляют реставраторы
29 июля 2025

Движение на улице Германа в Пскове перекроют вечером 30 июля
29 июля 2025

В России за полгода продали 315 тысяч машин старше 20 лет
29 июля 2025

Плавучий остров под Невелем мог вызвать ЧС, рассказали спасатели

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...