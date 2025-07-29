Росписи церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах укрепляют реставраторы

19:52, 29 июля 2025, ПАИ

Специалисты продолжают расчистку и укрепление живописи на стенах и сводах церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Кроме того, специалисты выполняют благоустройство территории: укладывают газон и дорожки.

Отметим, масштабная реставрация проводится впервые. Строители выполнили основной объём работ: укреплили стены, фундаменты, покрыли новую кровлю и полы, заменили окна и двери. Специалисты отреставрировали и позолотили уникальный иконостас. На территории построили новую котельную и провели все инженерные коммуникации.

Работы планируется закончить в конце 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Пскове завершается реставрация оконных проёмов Стефановской церкви Спасо-Мирожского монастыря.