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Общество

Искусство спасения искусства: в Псковском музее-заповеднике прошли учения МЧС России

Пожарно-тактические учения сотрудников МЧС прошли в Псковском музее-заповеднике сегодня, 29 июля. По легенде, в реставрационной мастерской, находящейся в картинной галерее, произошло возгорание. После сигнала о происшествии на место оперативно прибыли 12 единиц техники и 49 человек личного состава, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

«Чрезвычайные ситуации в таких сложных объектах, как музей, где находятся и реставрационные мастерские, и посетители, и персонал, требует определённых навыков и грамотных действий. Будем надеяться, что подобные тактические занятия будут проходить регулярно, потому что сохранение культурного объекта и культурных ценностей страны, безопасность наших посетителей и сотрудников – это наши приоритеты», – подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

По оценке руководства регионального МЧС, учения прошли успешно, все посетители и сотрудники эвакуированы, ценности спасены.

«Основная задача всех учений – это отработка навыков и действий личного состава при эвакуации пострадавших и материальных ценностей, также при ликвидации условного возгорания. Объект выбран неслучайно, он очень важен для нашего города и всего региона в целом. Сегодня были отработаны действия по эвакуации сотрудников музея, посетителей музея и, конечно же, культурных ценностей, а также по поиску очага условного возгорания», – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по государственной противопожарной службе полковник внутренней службы Андрей Никулин.

Ранее сообщалось, что пожарно-тактические учения прошли в Псково-Печерском монастыре.

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