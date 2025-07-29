В Пскове прошёл регэтап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии»

21:54, 29 июля 2025, ПАИ

В Пскове впервые прошёл региональный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Он объединил шесть мужчин из Пскова и Великих Лук, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Участники конкурса – мужчины разных рабочих профессий: слесари, монтажники, инженеры, водители-погрузчики. Все отработали год в новой профессии. Среди них – Сергей Борисов, который всю жизнь проработал в органах внутренних дел, ушёл на пенсию, однако решил продолжить работать, но уже в новой профессии. «Здесь сыграла и финансовая сторона. Пришлось искать новую специальность. После чего устроился на завод «СКТ-сервис», где в настоящее время работаю бронировщиком кабелей, в частности труб», – отметил мужчина.

Сергей Борисов прошёл переобучение прямо на производстве. Когда пригласили поучаствовать в конкурсе «Лучший по профессии», сразу согласился. Сейчас мужчина проходит тестирование по охране труда: это второй из трёх больших модулей профессионального состязания.

«Первый модуль уже выполнили дистанционно. Необходимо было представить рассказ о том, как прошли переобучение, почему выбрали именно эту профессию и как строился карьерный путь в течение этого года. Второе задание – теоретический блок. Нам важно понимать, насколько знают участники вопросы охраны труда, безопасности своей работы в новой профессии. И третий модуль – достаточно творческий: участники записывали видеовизитки», – рассказала заместитель министра труда и занятости Псковской области Яна Васюцкая.

Лучших специалистов определяет компетентное жюри. Оно выберет трёх победителей, которые получат денежный приз, и одного, кто в октябре поедет на всероссийский этап в Самарскую область.