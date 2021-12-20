Пять парламентских фракций обсудили с губернатором проект областного бюджета в преддверии сессии

19:34, 20 декабря 2021, ПАИ

Депутаты фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Яблоко» и «Новые люди» в формате бюджетных консультаций обсудили с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проект областного бюджета на предстоящий год. Как и на ранее состоявшейся встрече с депутатами-единороссами, Михаил Ведерников выступил с кратким докладом об основных параметрах бюджета по различным сферам, затем общение перешло в формат дискуссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Депутат-коммунист Пётр Алексеенко предложил более пристально контролировать эффективность расходования бюджетных средств, в том числе при переселении граждан из ветхого жилого фонда в построенные новые дома.

«Работа по контролю за эффективностью бюджетных расходов ведётся в постоянном режиме, у нас целое контрольное управление создано, – ответил парламентарию Михаил Ведерников. – Бывает, что на конкурсы выходят недобросовестные подрядчики, но в целом мы стараемся все эти факторы учитывать».

Также вопросы фракции КПРФ касались выделения дополнительных бюджетных средств по отдельным направлениям в сфере здравоохранения. Глава региона заверил коммунистов, что все острые вопросы находятся на его личном контроле.

«Готовясь к встрече, я посмотрел, что как минимум с 2017 года КПРФ постоянно голосует против областного бюджета, – обратился к коммунистам губернатор. – Мне кажется, это немного нелогично: вы проголосовали против бюджета в первом чтении, не поддержите его во втором и в третьем чтениях, но всегда говорите: «давайте предусмотрим в бюджете средства».

Руководитель фракции справедливороссов Олег Брячак высказался в поддержку областного бюджета и высоко оценил деятельность лично губернатора по привлечению в регион дополнительного финансирования.

«Мы понимаем, насколько это непросто, особенно в наше кризисное время. Сейчас модно критиковать работу администрации и зарабатывать на этом очки, но, мне кажется, это нечестно, потому что факты говорят сами за себя: с 2018 года доходная часть областного бюджета увеличилась практически в два раза», – обратил внимание Олег Брячак.

В разговоре с губернатором депутат попросил при первой возможности снять часть противоэпидемических ограничений. «У нас в регионе и так «не закручиваются гайки», но много обращений от предпринимателей, что им сейчас непросто выживать», – обратился к главе региона Олег Брячак.

Михаил Ведерников подтвердил, что никаких драконовских мер не вводилось и вводить не планируется: «Мы очень взвешенно принимаем все эти решения, изучаем ситуацию, общаемся с экспертами, смотрим опыт других стран и других регионов».

Тема коронавируса прозвучала и в выступлениях представителей других фракций. «Яблочник» Артур Гайдук предложил ввести дополнительные меры стимулирования граждан к вакцинации, но его предложение не нашло поддержки.

Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков поднял вопрос о выделении дополнительных средств на поддержку сферы ЖКХ. Михаил Ведерников заверил, что в бюджете на эту сферу предусмотрено даже больше, чем предлагают либерал-демократы.

Представитель партии «Новые люди» в региональном парламенте Антон Маковский также затронул тему зарплат медиков. «Цифры на здравоохранение в бюджете 2022 года ниже, чем в этом году, и у людей есть опасения, что зарплаты упадут», – попросил губернатора прокомментировать ситуацию парламентарий.

«Я никаких предложений по снижению зарплаты даже не слышал», – успокоил Михаил Ведерников. Также губернатор внёс ясность в кажущееся уменьшение финансирования сферы здравоохранения – в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено 6,5 млрд рублей. «В текущем бюджете эта цифра выше, потому что в этом году по отдельному решению президента мы получили 500 млн рублей на медицинское оборудование, и здесь ещё есть средства, выделенные на борьбу с коронавирусом», – пояснил Михаил Ведерников.

В ходе общения главы региона с депутатами также обсуждали вопросы дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также финансовую ситуацию предприятий «Псковавиа» и «Псковпассажиравтотранс».

«Мы слышим, мы готовы к диалогу, мы готовы отвечать даже на неудобные вопросы», – обратился Михаил Ведерников к парламентариям из оппозиционных партий, завершая дискуссию. Губернатор призвал депутатов вместе искать дополнительные решения и «делать всё зависящее в интересах людей».