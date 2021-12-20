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Экономика

Роскультцентр займется поиском креативных специалистов в Псковской области

В рамках сотрудничества с Роскультцентром в Псковской области планируется реализовать ряд важных проектов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода 21 декабря.

«Мы очень хотели бы, чтобы у тех людей, которые занимаются пространственным развитием, которые имеют отношение или хотят иметь отношение к креативной индустрии, были возможности для реализации» - заметил губернатор. Поэтому Псковскую область предложили Роскультцентру как пилотный регион для реализации проектов по поиску креативных специалистов, привлечению их из других регионов для работы над местными локациями.

«Для нас это очень интересно. У нас очень богатый историко-культурный фонд, богатое наследие, много территорий, которые необходимо развивать в современном ключе. Крайне важно сделать так, чтобы эти вещи не диссонировали, плавно вытекали одна из другой и дополняли друг друга», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, сегодня Псковская область заключила соглашение о сотрудничестве с федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр поддержки молодежных творческих инициатив».

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