Территория достоинства – интервью с депутатом Псковской городской Думы Ольгой Федоровой

18:09, 21 декабря 2021, ПАИ

Подходит к концу 2021 год, и вместе с этим приходит пора подводить итоги года. О значимых успехах 2021 года, наболевших темах и планах на следующий год в эфире ПАИ-live рассказала депутат Псковской городской Думы по избирательному округу № 7, директор лицея № 10 Ольга Федорова.

Значимые вопросы и проблемные участки

– Добрый день! Я Надежда Назаренко, и сегодня у нас ПАИ-live с депутатом Псковской городской Думы по избирательному округу № 7, директором лицея № 10 Ольгой Федоровой. Ольга Александровна, вы депутат по округу № 7, это – микрорайон Завеличье. Какие значимые удалось сделать в этом году?

– Значимые вопросы в этом году – то же, что и в каждом году: это тротуары, это дворы, асфальтирование дворов. Самые крупные объекты на округе были, конечно, не дворы. Это стадион лицея «Развитие», громадный стадион, который за 50 лет существования школ 10-й и 19-й появился впервые. На территории лицея № 10 появился стадион, меньших размеров, но это значительное достижение.

– Это действительно достижение, потому что этими стадионами могут пользоваться не только ученики, но и жители этого района. Я сама там живу, знаю, как это здорово, красиво и удобно.

– Да. И не только этого района. К нам приходят дети из других школ, у которых пока нет этих стадионов, и там занимаются. Был снег – катались на лыжах. Местные жители даже в дождь занимаются футболом и мини-футболом.

– Это прямо отличный подарок в этом году для жителей Завеличья.

– Безусловно. И, конечно, благоустройство территории вокруг детского сада, 24-й детский сад, территория, которая раньше представляла груду гаражей. Уже груду, потому что у них проваливались крыши, ржавые и заброшенные гаражи. Вдруг превратилось в хорошую площадку для парковки. И замечательный детский сад отстроен и благоустроен, 24-й. Так что это крупные социальные объекты, которые изменили облик города. Да, кроме того, что отремонтированы и построены дороги, есть такое, как снос зеленых насаждений – для того, чтобы эти дороги построить. Но те самые жители, которые сажали эти деревья, то же 50-60 лет назад, они приходят и говорят: мы сами это сажали, но теперь нам очень темно, давайте их сносить. Переустройство облика микрорайона – это то, чем мы занимались в уходящем году.

– Рядом с 10-м лицеем есть небольшой парк. Его сажали жители этого района. Очень много вопросов возникало по поводу того, что там спиливают деревья. Объясняли, что эти деревья подлежали сносу. Какова дальнейшая судьба этой зеленой зоны? Останется парк на этом месте?

– Парк останется, и деревья мы сносим только те, которые наклоняются критично, поскольку есть пострадавшие автомобили. Слава Богу, не люди, но автомобили страдают. И в разные, даже не самые ветреные погоды, деревья падают, потому что внешне красивое дерево оказывается совершенно полым стволом. И прежде чем сносить эти деревья, прежде чем вырубать, проходит комиссия. Если говорить о том, что делается в уходящем году, – это еще не завершенный объект, это объект этого года и объект будущего года, это школа на Юбилейной. Это предмет многих споров, многих достаточно страстных обсуждений, но школа не только выросла во все свои три этажа и ушла под крышу, и застеклена, уже обозначен срок ее сдачи – 1 сентября 2022 года. И на месте стадиона, который давно превратился в зеленое поле, для местных жителей это было очень удобно, потому что и утренние пробежки, выгул собак – все это решал стадион. Про собак не могу сказать, но я уверена, что территория школы, которая будет построена и сдана в новом учебном году, местным жителям найдется и время, и место для их занятий.

– И для прогулок, потому что территория тоже будет благоустроена.

– Да. Территория будет благоустроена, и стадионы школьные все предоставляются муниципалитету, чтобы жители могли точно так же поправлять свое здоровье.

– Скажите, пожалуйста, какие задачи по вашему округу перейдут на следующий год, а какие, может быть, еще до конца года успеете решить?

– До конца года мы уже не успеем ничего сделать, тем более что погода снежная. Последнее, что мы успели сделать, - это двор на Юбилейной, 65, очень сложный двор, люди ходили по лужам даже в незначительный дождь. С системой водоотведения там проблемы остаются, и они переходят на следующий год. Мы непременно будет это контролировать, и нужно внести определенные коррективы в благоустройство этого двора по системе водоотведения. Асфальтирование определенных участков, дворов – это то, что остается. Кроме того, что это старая часть города, Завеличье, этот микрорайон, называвшийся когда-то очень давно Черемушки, есть еще и район Шестака – Доставалова. Они входят в округ № 7, и это достаточно серьезный и достаточно проблемный участок округа, поскольку набившая оскомину тема: земли принадлежат военному ведомству, мы сумели получить только дороги, а то же самое благоустройство дворов – это отдельная программа. Но благоустройство дворов, размежевание дворов – это то, что является проблемой для жителей этого микрорайона города. Это очень важная категория людей, поскольку там проживают военнослужащие, которые защищают родину, в самом прямом, непатетическом смысле этого слова, это очень много многодетных семей, семей с детьми молодых, молодежь нашего города. Поэтому их проблемы – это проблемы, которые требуют решения, и тянутся достаточно давно эти проблемы. Но постепенно будем их решать.

– Это из тех вопросов, которые, в том числе, на следующий год перейдут?

– Да.

Оптимисты и активисты

– Ольга Александровна, скажите, как до вас доносят избиратели свои вопросы? На личных приемах, звонят, может быть? Или через социальные сети?

– Конечно! Это еще до пандемии началось, потому что микрорайоны продвинутые вполне, молодежь. Но не только молодежь обращается ко мне. Кто-то приходит непосредственно ко мне на прием, очень часто звонят, пишут, находят в Фейсбуке, Инстаграме, в разных мессенджерах. У меня везде телефон указан, везде меня можно найти, и порой это быстрее и действеннее решить все вопросы. Мы часто так и решаем многие вопросы. Потому что когда назначаем какие-то встречи, где-то порой приходит много людей, порой приходит очень мало. Удобнее списаться.

– Напрямую, так быстрее. Так получается?

– И очень современный способ. И пользуется им не только молодежь, пользуются и пенсионеры, в том числе.

– Скажите, пожалуйста, есть ли среди избирателей не только те, кто просит у вас помочь в чем-то, но и сам помогает решать вопросы? Активные жители.

– Есть. Вот как раз я сейчас говорила – пользуются мессенджерами, современные, продвинутые, военный персионер Валерий Юрьевич Кунц. Спасибо большое Валерию Юрьевичу, потому что он во всех, даже когда мы проводили субботник, он перенес свое рабочее время, договорился на работе, чтобы принять участие в субботнике. Он человек очень неравнодушный и болеет душой не только за свой дом, свой двор, но и за весь микрорайон, человек – настоящий гражданин города Пскова. Кроме того, есть жители, которые сражаются за то, чтобы военное ведомство отдало территории городу, чтобы можно было устраивать свою жизнь так, как нам хочется. Пишут разного рода письма, ездят по разным инстанциям, чтобы пробиться. Это трудная система, но люди рук не опускают. Спасибо им большое за это.

– Что касается улиц Доставалова и Шестака. Там живет в основном молодое поколение. Какие у них просьбы? Чего не хватает жителям этих домов?

– За прошедший год мы отремонтировали дороги на Шестака, Доставалова, отремонтировали несколько дворов, несколько всего лишь, и, тем не менее, нужно благоустройство. Активный дом Доставалова, 1. Они поучаствовали в программе «Благоустройство» и сделали себе спортивную детскую площадку. Зимой они там заливают каток, сами, своим домом. Очень активные жители. Алла Горшкова, если говорить об именах. Поражаешься и оптимизму, и вере в том, что все достижимо. И получается не без трудностей, но люди продолжают делать свое дело, благоустройство. Это благоустройство требует расширения. Маленькая площадка сделана спортивная. Но двор громадный, Доставалова, 1, Шестака, 8, 10, - громадная территория, из нее можно сделать и парк, и автостоянку. Но межевание территории – это отдельная проблема для этих территорий, для этого участка микрорайона. Что требует непременного решения.

– Я так понимаю, там вопрос просто так не решить …

– Власти города, администрация города всегда по этому пути идет, и города, и области, вопрос на контроле администрации и города, и области, губернатора. Например, отдельная часть территории – это территория бывшего Шталага, концентрационного лагеря, тоже тема, требующая скорейшего разрешения. Чтобы территорию привести в достойный вид, в прошлом году мы участвовали в конкурсе благоустройства территорий. Мы не выиграли этот конкурс. Это не тот случай, когда можно говорить: главное не победа, а участие. Здесь нужно победить, в этом конкурсе. И мы участвовали все вместе, и школьники, и жители, и родители школьников, но победили те, кто победили. Сейчас есть проект у губернатора, чтобы студентов ПсковГУ привлечь к проектам разработки благоустройства этой территории, Шталага, чтобы память была достойно отражена именно в оформлении этой части микрорайона. Одна из проблем округа – это территория, соседняя с территорией Шталага. Дом Юбилейная, 32, у которого отходит стена, внешнее оформление стены дома. И жители выражают активное беспокойство, обращаются и ко мне, и в главе города Елене Александровне Полонской. И сейчас мы готовим документацию для технической экспертизы, потому что внешний вид и реальная техническая проблема могут расходиться, разумеется. И опять же вопрос, который требует скорейшего решения. Дому уже больше 10 лет, но жители серьезно обеспокоены. Это квартиры, которые они покупали, за которые платили большие деньги, в которых живут, это их жилье единственное. И это вопрос, который будет в ближайшее время рассмотрен. В зависимости от того, какая там будет обнаружена причина, будет принято какое-то непростое решение.

– Ольга Александровна, такой вопрос: вы директор лицея № 10. Он находится на территории вашего округа. К вам приходят родители школьников, и, наверное, зачастую обращаются к вам с вопросами, требующими решения в сфере образования, учебного процесса. Помогает ли вам статус депутата решать их?

– Конечно, помогает. Разумеется, что-то решается короче телефонным звонком. Раньше мне нужно было бы написать письмо и ждать в очереди решение вопроса. Разумеется, владение материалом, владение этой системой, конечно, помогает. Родители еще приходят и говорят: так, я к вам не как мама пришла, а вот мы живем там-то и там-то, у нас такая-то проблема. Помогайте. А мы поможем вам в другом. Всегда были вопросы и о микрорайоне, и о самой школе, и, конечно, об образовании. Например, пешеходный переход через Юбилейную с улицей Доставалова. Всегда был предметом достаточно серьезных обращений. Те же дворы, уборка территорий.

– То есть, вопросы задают обо всем.

– Обо всем.

– Сегодня педагогическая деятельность стала фактически круглосуточной. В связи с пандемией и дистанционным обучением еще и перешла в соцсети. Скажите, а как удается совмещать работу в школе и депутатскую деятельность?

– Вообще-то я хочу сказать, что перешло до пандемии. Потому что мессенджеры активно заработали, стали удобны еще до пандемии, и когда началась пандемия, мы оказались почти готовы. А совмещать… Все совмещение непростое, конечно, и приходится где-то чем-то жертвовать. Что поделаешь.

– Отдыхом, наверное?

– Как всем, как всем. Ритм жизни сегодня такой.

Территория достоинства

– Спасибо. Если говорить в целом о развитии города Пскова сегодня, какие, на ваш взгляд, стоят главные задачи?

– На сессии Думы встал вопрос о том, что наши депутаты из других фракций говорили о том, что не хватает в бюджете денег на многие нужды, и такой бюджет принимать не надо. Нам действительно не хватает очень многих денег, но для того, чтобы нам их хватало – но, наверное, никогда не будет хватать, и это нормально, это хорошо, что нам никогда не будет хватать денег, в том смысле, что запросы всегда должны быть большими, – нужно привлекать инвестиции в город, нужно развивать производство, которое приносило бы деньги городу. И над этим работают сейчас многие, в первую очередь администрация города и области, работают депутаты. Исторический, культурный центр Пскова получил хорошее развитие, изменился на глазах невероятно. Вот когда наш город, я думаю, в столь же недалеком будущем получит свое промышленное или технологическое развитие, тогда нам будет легче совмещать древность и современность.

– Раз уж заговорили о планах на следующий год, скажите, что видите для себя главными задачами на вашем округе?

– Да вы знаете, все такие бытовые вопросы, которые помогут потом о быте не думать людям. Еще осталось много незаасфальтированных дворовых территорий. Серьезная проблема – детские игровые площадки. У меня есть дом по Юбилейной, 51, там большой двор из трех домов, они действительно нуждаются в детской площадке, требуют получения этой площадки. Тот же Шталаг, который нужно довести до своего хорошего завершения, чтобы это было не только какое-то новое патриотическое пространство, но чтобы люди понимали, что они достигли того, чего давно хотят. Всем хочется, чтобы эта заброшенная территория стала территорией достоинства. Достоинства и прошлого, и будущего. Поэтому мы принимали участие в этом конкурсе, и то, как нас объединило всех, и жителей микрорайона, и родителей, и детей… Дети нас поразили, как они приняли участие, какие ролики записывали, такие рекламные ролики «Принимайте участие». Это все то, что действительно должно менять наш микрорайон, ведь это лицо города. Если раньше Юбилейная была такой дальней улицей, то теперь это широкая магистраль, и проезжая по ней, с одной стороны мы видим кладбище, воинское захоронение, с другой стороны – памятный знак Шталагу, и эту заброшенную рощу… Надо, конечно, сделать вид этого микрорайона достойным тех людей, которые в годы войны оказались жертвами тогда, и достойными тех людей, которые живут здесь сейчас. Это славные, замечательные люди, у каждого своя героическая судьба - не в переносном, в самом прямом смысле слова. Вот это задача, наверное, главная.

– Спасибо большое, Ольга Александровна. Мой заключительный вопрос: в следующем году состоятся выборы в Псковскую городскую Думу. Определились ли вы уже сейчас, планируете ли вы оставаться депутатом, продолжить депутатскую деятельность?

– Если отвечать коротко, то планирую. А там как получится.

– Спасибо большое, я желаю вам успехов в вашей педагогической деятельности и в депутатской работе. С наступающим Новым годом!

– Спасибо большое. Всех с Новым годом!